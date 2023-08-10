«Бавария» готовит новое предложение по Кейну

Дата публикации: 10-08-2023

Бен Джейкобс сообщил в «Twitter», что «Бавария» предпримет новую попытку заполучить Гарри Кейна.



По информации сотрудника «CBS Sports», мюнхенцы улучшат предложение по форварду «Тоттенхэма». На этот раз сумма компенсации будет увеличена до 120 млн евро, включая бонусы. При этом основная ее часть окажется фиксированной. Улучшенное предложение по Кейну будет направлено в ближайшие 24 часа.



Ранее СМИ писали, что «шпоры» отказали «Баварии» в продаже нападающего. «Красные» направили англичанам третье предложение в 100 млн евро с учетом бонусных выплат. Однако оно не устроило лондонскую команду, которая отклонила его, как и два предыдущих.



Примечательно, что уже следующим летом Кейн может уйти из «Тоттенхэма» бесплатно в статусе свободного агента.