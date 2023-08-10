Захарян может перейти в «Реал Сосьедад»

Дата публикации: 10-08-2023

Издание «Noticias de Gipuzkoa» назвало очередного претендента на Арсена Захаряна, правами на которого владеет «Динамо». Хавбеком интересуется «Реал Сосьедад».



Сообщается, что Захарян попал в число целей испанской команды на текущее трансферное окно. Стороны уже контактируют по данному вопросу. Москвичи хотят выручить за 20-летнего игрока порядка € 15 млн. В «Реале Сосьедад» понимают, какие проблемы могут возникнуть с молодым футболистом, ранее выступавшим в РПЛ, потому изучают и другие варианты.



Соглашение Захаряна с «бело-голубыми» истекает следующим летом. Ранее СМИ писали об интересе к нему со стороны «Страсбурга» и «Лацио». Однако римляне уже отказались от трансфера россиянина.