Роналду забил в четвертом матче подряд и вывел «Аль-Наср» в финал арабской ЛЧ

Дата публикации: 10-08-2023

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» единственный гол в матче в ворота иракского «Аль-Шорта». Благодаря этой победе его команда вышла в финал Клубного кубка арабских чемпионов, который проходит в Саудовской Аравии.



38-летний португалец открыл счет на 31-й минуте, однако этот гол был отменен при помощи VAR из-за положения вне игры. Пришлось ждать второй половины встречи – и уже на 75-й минуте Роналду реализовал легитимный пенальти. Этот гол так и остался единственным в матче.



На этом турнире Криштиану забивал в двух из трех матчей группового этапа. Причем гол, забитый им в концовке египетскому «Замалеку», стал спасительным для «Аль-Насра», позволив выйти из группы. Также на счету звездного игрока один из трех голов в ворота марокканской «Раджи» на стадии 1/4 финала.



Трофей разыграют представители страны-хозяйки финальной стадии турнира. В финальном матче 12 августа «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем».