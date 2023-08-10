Официально: Кессье перешел в «Аль-Ахли»

Дата публикации: 10-08-2023

«Аль-Ахли» объявил о переходе Франка Кессье. Полузащитник «Барселоны» обошелся саудовскому клубу в 15 миллионов евро.



Сообщается, что он подписал контракт до лета 2026-го. Кессье будет получать 18 000 000 евро в год.



Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя из «Милана» свободным агентом. В футболке «блаугранас» ивуариец забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах.



К слову, этим летом «Аль-Ахли» подписал голкипера «Челси» Менди, экс-нападающего «Ливерпуля» Фирмино, вингеров «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Мареза и Сент-Максимена соответственно.



«Аль-Ахли» выиграл второй дивизион Саудовской Аравии и вернулся в элиту.