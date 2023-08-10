Окслейд-Чемберлен близок к переходу в «Бешикташ»

Дата публикации: 10-08-2023

Английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, экс-игрок «Ливерпуля», ведет переговоры с «Бешикташем». Ожидается, что он подпишет контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Об этом пишет журналист Николо скира.



Будучи воспитанником «Саутгемптона», без малого 30-летний Окслейд-Чемберлен за свою карьеру, помимо родного клуба, выступал за «Арсенал» и «Ливерпуль». В 2017 году «красные» заплатили за него «канонирам» 38 млн евро. Алекс сыграл в Премьер-лиге 235 матчей, забил 20 голов, отдал 28 голевых передач.



Прошлый сезон для Окслейда-Чемберлена не был удачным, в том числе из-за травм. За «Ливерпуль» во всех турнирах он провел лишь 13 поединков, отметился одним забитым голом. Уже в мае стало известно, что его контракт, который близится к завершению, продлен не будет.



С 2012 по 2019 годы Алекс 35 раз вышел на поле в форме сборной Англии, забил за национальную команду 6 голов и отдал 7 ассистов.