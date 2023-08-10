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Хавбек «МЮ» может продолжить карьеру в Испании

Дата публикации: 10-08-2023

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Реал Сосьедад» намерен подписать 26-летнего футболиста сборной Нидерландов. Речь идет об аренде до лета 2024 года. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Самому игроку интересно было бы испытать себя в Испании.

В минувшем сезоне на счету ван де Бека всего семь матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Напомним, голландец перебрался на «Олд Траффорд» из «Аякса» в 2020 году. Сумма трансфера составила 39 000 000 евро.

Контракт Донни с «красными дьяволами» в силе до 30.06.2025. Согласно «Transfermarkt», ориентировочная стоимость хавбека равняется 13 млн евро.

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