Официально: «ПСЖ» выкупил Дембеле у «Барселоны»

Дата публикации: 13-08-2023

На сайте «ПСЖ» появилась информация о заключении контракта с Усманом Дембеле.



Ранее сообщалось, что парижане согласовали с вингером 5-летний контракт. За нападающего «Пари Сен-Жермен» заплатил «Барселоне», владевшей правами на француза, полную сумму отступных в размере 50 млн евро.



Цвета каталонской команды Дембеле защищал с 2017 года. Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 135 млн евро. Вместе с «Барселоной» футболист дважды побеждал в Кубке и Суперкубке Испании, 3 раза выигрывал Ла Лигу.



В сезоне 2022/2023 на счету 26-летнего Усмана 35 встреч за каталонцев, в которых он отличился 8 раз и отдал 9 результативных пасов.



Рыночная стоимость Дембеле – 60 000 000 евро («Transfermarkt»).