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«Бавария» объявила о переходе Кейна

Дата публикации: 13-08-2023

Гарри Кейн перешел в «Баварию». О заключении контракта с экс-форвардом «Тоттенхэма» мюнхенцы сообщили на своем сайте.

Нападающий сборной Англии подписал с «Баварией» соглашение до середины 2027 года. В новой команде он выбрал себе 9-й номер.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Кейна обойдется «красным» в 100 млн евро. Помимо этой суммы, «Тоттенхэм Хотспур» сможет получить еще 20 миллионов в формате бонусных выплат.

Кейн находился в структуре лондонской команды с 2009 года, но трофеев с ней так и не выиграл. В минувшем сезоне в активе 30-летнего форварда 32 забитых мяча и 5 результативных передач в 49 встречах за «шпор».

Рыночный ценник на англичанина, по данным портала «Transfermarkt», составляет 90 млн евро.

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