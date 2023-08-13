Паредес хочет вернуться в «Рому» и уже нашел жилье в Риме

Дата публикации: 13-08-2023

«Corriere dello Sport» информирует, что «Рома» может пополниться сразу 2 хавбеками «Пари Сен-Жермен».



В римскую команду может вернуться Леандро Паредес, защищавший ее цвета до трансфера в «Зенит». Для самого аргентинца вариант с «Ромой» является приоритетным, и он уже подыскал себе жилье в Риме. Итальянский клуб хотел бы арендовать Паредеса, но в этом случае сделка может сорваться, поскольку у «ПСЖ» имеется предложение от «Галатасарая», который готов купить футболиста.



Другим новичком «Ромы» может стать Ренату Саншеш, также принадлежащий действующему чемпиону Франции. Наиболее вероятным является вариантом с арендой португальца с возможностью выкупа за 12 000 000 евро.



Жозе Моуринью, возглавляющий «джаллоросси», надеется, что Саншеш и Паредес присоединятся к команде в ближайшие дни.