Захарян переходит в «Реал Сосьедад»

Дата публикации: 13-08-2023

В «Noticias de Gipuzkoa» появилась информация о скором переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Испанцы уже договорились о его трансфере с «Динамо» за сумму в 12 млн евро.



Днем ранее «Mundo Deportivo» сообщило, что «Сосьедад» согласовал условия контракта с хавбеком. Клубу оставалось уладить вопрос о переходе с «Динамо», которое хотело оставить экономические права на Захаряна за собой.



Арсен обучался футболу в академии «бело-голубых». В основе «Динамо» он впервые сыграл в 2021 году. Соглашение клуба с Захаряном действует до следующего лета. В текущем сезоне 29-летний игрок провел за москвичей 5 встреч, отличившись 2 раза и сделав 1 ассист.



Стоимость Захаряна составляет 15 млн евро (согласно Transfermarkt.de).