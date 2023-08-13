Матич и «Ренн» договорились о контракте без ведома «Ромы»

Дата публикации: 13-08-2023

Издание «Corriere dello Sport» раскрыло подробности переговоров по трансферу Неманьи Матича в «Ренн».



Выяснилось, что серб уже договорился с французской командой по контракту сроком на 2 года и опцией пролонгации еще на 1 сезон. В «Ренне» опорный полузащитник ежегодно будет получать 3 000 000 евро. При этом предложений по Матичу «Рома» пока не получала, в связи с чем в итальянском клубе весьма недовольны поведением серба, который начал переговоры с «Ренном», не уведомив руководство «жёлто-красных».



Трудовые отношения хавбека с «Ромой» рассчитаны до июня 2024 года. В минувшем сезоне Матич в 50 встречах команду Жозе Моуриньо забил 2 мяча и отметился 3 результативными пасами.



Ценник на 35-летнего хавбека составляет € 4 млн («Transfermarkt»).