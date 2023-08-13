Рамос выбрал себе новый клуб

Дата публикации: 13-08-2023

Серхио Рамос, соглашение которого с «ПСЖ» истекло этим летом, определился с будущим клубом. Об этом рассказал в соцсети Руди Галетти.



Инсайдер написал, что защитник собирается перебраться в Саудовскую Аравию. Испанец согласился стать игроком «Аль-Иттахада», где уже выступает Карим Бензема, с которым они ранее вместе защищали цвета «Реала». Теперь сторонам остается договориться по условиям сотрудничества.



Большую часть своей карьеры Серхио провел за «Реал». С июля 2021 года он выступал за «Пари Сен-Жермен». В завершившемся сезоне в активе 37-летнего футболиста 45 матчей за парижскую команду (4 гола и 1 ассист).



Transfermarkt.de оценивает Рамоса в 4 500 000 евро.