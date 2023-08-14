1xBet вышел в финал престижной премии SBC Awards 2023

Дата публикации: 14-08-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet давно заслужила репутацию одного из ведущих беттинговых брендов мира. Очередным подтверждением стало включение 1xBet в шорт-лист престижной премии SBC Awards 2023.

Надежный букмекер поборется за награды сразу в семи категориях: «Спортивный букмекер года», «Лучшая партнерская программа», «Южно-европейский оператор года», «Киберспортивный оператор года», «Маркетинговая компания года», «Инновации в области игровых развлечений и казино» и «Киберспортивный провайдер года».

Определять победителей будет жюри, состоящее из самых авторитетных представителей отрасли. Результаты будут объявлены 21 сентября, а их оглашение станет кульминацией SBC Summit Barcelona 2023 - одной из крупнейших международных выставок в сфере iGaming и спортивного беттинга.

«Мы очень рады вновь получить признание и быть среди претендентов на столь престижные награды. Такое количество номинаций указывает на то, что компания движется в правильном направлении, а усилия 1xBet ценят не только наши клиенты, но и профессиональное сообщество», - отметили представители 1xBet.

О компании 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О премии SBC Awards

SBC Awards – одна из самых престижных премий мира, которая вручается наиболее успешным представителям индустрии. Премию вручает компания SBC Events, которая ежегодно организовывает крупнейшие международные выставки и конференции, посвященные беттингу и гэмблингу.