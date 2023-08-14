1xBet претендует на престижные награды SIGMA CIS Awards 2023

Дата публикации: 14-08-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet вышла в финал престижной международной премии SiGMA CIS Awards 2023, где поборется за победу в четырех категориях: «Партнерская программа года», «Спортивный букмекер года», «Киберспортивный продукт года» и «Маркетинговая кампания года».

Победителей поможет определить авторитетное жюри и голосование на странице премии. Результаты будут известны в сентябре, а торжественное награждение состоится в отеле City of Dreams Mediterranean (Лимассол, Кипр).

«Мы гордимся тем, что попали в шорт-лист столь престижной премии. Потенциал гэмблингового бизнеса в Восточной и Южной Европе огромен, и для нас было очень важно оказаться в списках лучших именно здесь. 1xBet продолжает активно развиваться и укреплять свой авторитет среди партнеров и клиентов. Номинации в очередной раз подчеркивают, что компания создает тренды современной индустрии гэмблинга и готова двигать отрасль вперед», - отметили представители 1xBet.

Участие в финале премии SiGMA CIS Awards - не единственный заметный успех компании на международном уровне в текущем году. Ранее 1xBet уже побеждала в номинации Innovator of the Year по версии престижной международной премии International Gaming Awards и лауреатом SiGMA Awards Americas 2023.

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О премии SIGMA CIS Awards 2023

Премия SIGMA CIS Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SIGMA CIS Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.