«Реал» надолго потерял еще одного основного игрока из-за разрыва «крестов»

Дата публикации: 14-08-2023

Эдер Милитао может остаться вне игры на срок не меньше 6 месяцев. Об этом рассказала пресс-служба «Реала».



Милитао получил серьезную травму в матче 1-го тура Ла Лиги сезона 2023/2024 против «Атлетика». На 48-й минуте игры ему потребовалась замена. Позднее у защитника диагностировали разрыв крестообразной связки на левом колене. В скором времени бразильцу предстоит операция.



Аналогичную травму ранее получил Тибо Куртуа.



Милитао пополнил состав «сливочных» в 2019 году, перейдя из «Порту». В прошлом сезоне на счету 25-летнего защитника 51 игра за мадридскую команду (7 забитых мячей, 1 результативная передача).



Трудовые отношения бразильца с «Реалом» истекают в 2025 году. Ценник на футболиста равняется 70 млн евро («Transfermarkt»).