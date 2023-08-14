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«Реал» надолго потерял еще одного основного игрока из-за разрыва «крестов»

Дата публикации: 14-08-2023

Эдер Милитао может остаться вне игры на срок не меньше 6 месяцев. Об этом рассказала пресс-служба «Реала».

Милитао получил серьезную травму в матче 1-го тура Ла Лиги сезона 2023/2024 против «Атлетика». На 48-й минуте игры ему потребовалась замена. Позднее у защитника диагностировали разрыв крестообразной связки на левом колене. В скором времени бразильцу предстоит операция.

Аналогичную травму ранее получил Тибо Куртуа.

Милитао пополнил состав «сливочных» в 2019 году, перейдя из «Порту». В прошлом сезоне на счету 25-летнего защитника 51 игра за мадридскую команду (7 забитых мячей, 1 результативная передача).

Трудовые отношения бразильца с «Реалом» истекают в 2025 году. Ценник на футболиста равняется 70 млн евро («Transfermarkt»).

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