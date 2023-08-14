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Павар может перейти в «МЮ» только после продажи Магуайра

Дата публикации: 14-08-2023

Издание «Sky Sport» раскрыло подробности переговоров по трансферу Бенжамена Павара.

Защитник, права на которого принадлежат «Баварии», хочет перебраться в «Ман Юнайтед». Переговоры «манкунианцев» по его трансферу продолжаются, но пока договориться с мюнхенской командой не удается. Стороны существенно расходятся в оценке размера компенсации за Павара. При этом в качестве возможной суммы трансфера называются 30 млн евро.

Сам переход состоится только при условии, что «Ман Юнайтед» удастся продать Гарри Магуайра, на которого претендует «Вест Хэм».

С «Баварией» Павар связан контрактом до лета 2024 года. В минувшем сезоне француз выходил на поле в футболке немецкого гранда в 43 играх (7 голов, 1 ассист).

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