Павар может перейти в «МЮ» только после продажи Магуайра

Дата публикации: 14-08-2023

Издание «Sky Sport» раскрыло подробности переговоров по трансферу Бенжамена Павара.



Защитник, права на которого принадлежат «Баварии», хочет перебраться в «Ман Юнайтед». Переговоры «манкунианцев» по его трансферу продолжаются, но пока договориться с мюнхенской командой не удается. Стороны существенно расходятся в оценке размера компенсации за Павара. При этом в качестве возможной суммы трансфера называются 30 млн евро.



Сам переход состоится только при условии, что «Ман Юнайтед» удастся продать Гарри Магуайра, на которого претендует «Вест Хэм».



С «Баварией» Павар связан контрактом до лета 2024 года. В минувшем сезоне француз выходил на поле в футболке немецкого гранда в 43 играх (7 голов, 1 ассист).