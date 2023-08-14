Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» на год

Дата публикации: 14-08-2023

Абдель Бульма из «RTLSport» утверждает, что Килиан Мбаппе даст согласие на пролонгацию соглашения с «ПСЖ» еще на 1 сезон, если клуб разрешит ему перейти в «Реал» следующим летом.



Журналист рассказал, что француз готов продлить трудовые отношения с парижанами до лета 2025 года, но хочет получить гарантии того, что через год его отпустят в Мадрид. «ПСЖ» в свою очередь пытается сделать все, чтобы Мбаппе не покинул команду бесплатно.



Сегодня СМИ сообщили, что форвард вновь стал тренироваться с основным составом «красно-синих».



Ранее Килиан заявил о готовности остаться в клубе до завершения контракта, истекающего в июне 2024 года. «Пари Сен-Жермен» в ответ на действия игрока решил продать его до конца лета, а если сделать этого не получится, то отстранить от основы.