«Челси» близок к согласованию трансфера по Кайседо

Дата публикации: 14-08-2023

По информации Дэвида Орнштейна, «Челси» близок к закрытию сделки по переходу Мойсеса Кайседо, принадлежащего «Брайтону». В настоящий момент стороны прорабатывают схему сделки, чтобы она была удобна для всех.



О размере компенсации за игрока не сообщается, но ранее ряд источников писали, что переход Кайседо обойдется «пенсионерам» в 133 млн евро.



Минувший сезон эквадорец провел в «Брайтоне», куда перешел из «Индепендьенте» в 2021 году. Примечательно, что за его трансфер «чайки» заплатили всего 5 000 000 евро.



В сезоне 2022/2023 в активе Кайседо 43 встречи, в которых он отличился 1 раз и отдал 1 голевой пас. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.



Transfermarkt.de оценивает 21-летнего футболиста в 75 млн евро.