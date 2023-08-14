Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии

Дата публикации: 14-08-2023

Роберто Манчини завершил работу на посту тренера итальянской сборной. С таким заявлением выступила федерация футболиста страны. Сообщается, что вечером 12-го августа специалист заявил о намерении уйти с поста наставника сборной, и в федерации решили его отпустить.



С новым тренером придется определиться в ближайшее время, поскольку уже в начале сентября Италии предстоит сыграть матчи с Северной Македонией и Украиной в рамках отбора на Евро-2024. Сам турнир стартует через 10 месяцев. По итогам 2 игр у «скуадра адзурры» 3 очка. В своей группе она располагается на 3-й строчке, уступая англичанам и украинцам.



Со сборной Италии Манчини работал с 2018 года. Вместе с национальной командой он выиграл золотые медали Евро-2020.