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Бистрович вернется в расположение ЦСКА на этой неделе

Дата публикации: 14-08-2023

Кристиян Бистрович присоединится к ЦСКА в середине недели. Информацию опубликовал ресурс «Sport24».

Сообщается, что хавбек полностью оправился от повреждения, которое не позволило ему оказаться в команде сразу после завершения арендного соглашения с «Фортуной».

Бистрович обучался футболу в академии «Славена». В 2018 году права на него за 0,5 млн евро выкупил ЦСКА. С 2021 года «армейцы» неоднократно отдавали полузащитника в аренду. Хорват успел поиграть за «Касымпашу», «Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».

Соглашение Бистровича с командой Владимира Федотова действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость 25-летнего хорвата составляет 2,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

ЦСКА после 4 сыгранных встреч располагается на 3-м месте в РПЛ, имея в своем активе 9 очков.

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