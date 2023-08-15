«Вест Хэм» заинтересован в трансфере игрока «Аякса» Кудуса

Дата публикации: 15-08-2023

«Вест Хэм Юнайтед» анализирует рынок в поисках замены Лукасу Пакета, который может уйти в «Ман Сити». Если его трансфер состоится, то «молотобойцы» попытаются подписать Мохаммеда Кудуса, принадлежащего «Аяксу», пишет Фабрицио Романо. Ганец готов перебраться в Англию, но его переход будет зависеть от того, чем завершатся переговоры по Пакета.



Ранее «Вест Хэм» отказался продавать бразильца «Сити» за 70 млн фунтов. В ближайшее время «горожане» могут направить улучшенное предложение по хавбеку. При этом по условиям личного контракта «Манчестер Сити» с Пакета уже договорился.



На Кудуса также претендует «Брайтон». Более того, согласно появившейся информации, «чайки» согласовали его трансфер с «Аяксом» за 40 млн евро. С амстердамским клубом ганец связан контрактом до 2025 года.