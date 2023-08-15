23:47 ()
Свернуть список

Павар сообщил «Баварии», что желает перейти в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 15-08-2023

Тоби Альтшеффль, работающий на «Bild», написал в соцсети, что Бенжамен Павар намерен сменить команду.

Защитник недоволен своим положением в «Баварии», за которую он сейчас выступает. «МЮ» уже пытался договориться с мюнхенцами по трансферу Павара, но в немецком клубе сообщили, что после провала переговоров по Кайлу Уолкеру продавать Бенжамена не планируют.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» могут подписать 27-летнего француза только при условии продажи Гарри Магуайра. Последний близок к тому, чтобы стать игроком «Вест Хэма».

В минувшем сезоне на счету Павара 43 встречи за «Баварию» (7 забитых мячей, 1 голевой пас). Соглашение защитника с мюнхенцами рассчитано до следующего лета.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close