Павар сообщил «Баварии», что желает перейти в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 15-08-2023

Тоби Альтшеффль, работающий на «Bild», написал в соцсети, что Бенжамен Павар намерен сменить команду.



Защитник недоволен своим положением в «Баварии», за которую он сейчас выступает. «МЮ» уже пытался договориться с мюнхенцами по трансферу Павара, но в немецком клубе сообщили, что после провала переговоров по Кайлу Уолкеру продавать Бенжамена не планируют.



Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» могут подписать 27-летнего француза только при условии продажи Гарри Магуайра. Последний близок к тому, чтобы стать игроком «Вест Хэма».



В минувшем сезоне на счету Павара 43 встречи за «Баварию» (7 забитых мячей, 1 голевой пас). Соглашение защитника с мюнхенцами рассчитано до следующего лета.