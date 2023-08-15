Официально: «Реал» арендовал Кепу у «Челси»

Дата публикации: 15-08-2023

«Реал» пополнился Кепой Аррисабалагой. Информацию о переходе вратаря «Челси» мадридцы разместили на своем сайте. В составе «сливочных» он будет выступать под 46-м номером.



Аренда голкипера рассчитана на 1 год. В соглашение не включена опция выкупа, потому по окончании сезона 2023/2024 испанец вернется в лондонскую команду. Аррисабалагу «Реал» подписал на место Тибо Куртуа, который перед стартом нового сезона повредил крестообразные связки. На восстановление бельгийца потребуется значительное время. Не исключено, что 31-летний футболист пропустит почти весь сезон 2023/2024.



В минувшей кампании Аррисабалага защищал ворота «Челси» в 39 играх (12 матчей без пропущенных мячей). Его контракт с «аристократами» истекает в 2025 году.