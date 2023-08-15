«Спартак» сделал предложение сербскому защитнику Бабичу из «Альмерии»

Дата публикации: 15-08-2023

По данным «Metaraings», «Спартак» интересуется Срджаном Бабичом, права на которого принадлежат «Альмерии». Клуб предложил сербу контракт с зарплатой 1,5 млн евро за сезон.



Бабич перебрался в «Альмерию» прошлым летом из «Црвены Звезды». За центрального защитника испанцы заплатили 1,1 млн евро.



В текущем сезоне в активе 27-летнего серба 1 встреча за «Альмерию» (без результативных действий). Трудовые отношения Бабича с клубом рассчитаны до середины 2026 года. Рыночная стоимость игрока равняется 3,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В сборной Сербии Бабич дебютировал в 2022 году. Всего за национальную команду он провел 4 игры и не отметился голевыми действиями.



В текущее трансферное окно «Спартак» уже оформил переходы Хесуса Медины, Тео Бонгонды и Олега Рябчука.