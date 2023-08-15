СМИ: Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем»

Дата публикации: 15-08-2023

«Sport24» утверждает, что Бактиер Зайнутдинов заключил 4-летнее соглашение с «Бешикташем». В стамбульском клубе полузащитник сборной Казахстана будет зарабатывать порядка 1,2 млн евро в год.



Отмечается, что в «Бешикташе» Зайнутдинов не будет занимать слот, предназначенный для иностранных игроков, поскольку в турецкой лиге согласно новым правилам футболисты из Казахстана не являются легионерами.



ЦСКА выкупил права на Бактиера в 2020 году у «Ростова». Сумма сделки составила 2 000 000 евро.



В сезоне 2023/2024 в активе Зайнутдинова 5 встреч за «армейцев» (1 забитый мяч, 1 результативная передача). Его контракт с ЦСКА истекает в 2025 году.



Transfermarkt.de оценивает 25-летнего хавбека в € 6 млн.