«Ливерпуль» предложил за Лавиа 60 млн фунтов

Дата публикации: 15-08-2023

«Ливерпуль» направил «Саутгемптону» предложение по Ромео Лавиа. «Мерсисайдцы» готовы выложить за хавбека 60 000 000 фунтов. Другим претендентом на бельгийца является «Челси». Информацию опубликовало издание «The Guardian».



«Красные» продолжают поиски усиления в среднюю линию. После того, как Юргену Клоппу не удалось заполучить Мойзеса Кайседо, выбравшего «Челси», клуб направил все усилия на оформление трансфера Лавиа.



Ранее «Ливерпуль» уже пытался договориться с «Саутгемптоном» по переходу хавбека, но предложение в 46 млн фунтов было отклонено. На тот момент «мерсисайдцы» решили, что не будут увеличивать сумму выкупа за 19-летнего бельгийца.



В минувшем сезоне Лавиа отметился 1 забитым мячом в 35 встречах за «Саутгемптон».