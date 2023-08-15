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Новичок «Арсенала» Тимбер выбыл на несколько месяцев

Дата публикации: 15-08-2023

Защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер выбыл на длительный срок из-за травмы передней крестообразной связки. По предварительной информации, он не сможет играть в течение нескольких месяцев.

22-летний защитник этим летом перебрался в Лондон из «Аякса» за 40 миллионов евро. В первых матчах «канониров» в новом сезоне он выходил в стартовом составе, занимая позицию левого защитника. Основной выбор Артеты на эту роль, украинец Александр Зинченко, восстановился после повреждения, однако в заявку на матчи пока не попадал.

В поединке за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» Тимбер сыграл 76 минут и в первом же матче за новый клуб завоевал трофей. А в игре первого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (2:1) Юрриен был заменен на 50-й минуте, уступив место Такехиро Томиясу. Как выяснилось, полученное повреждение оказалось серьезным.

Свой следующий поединок «Арсенал» сыграет в понедельник, 21 августа, на выезде против «Кристал Пэлас».

Источник – «De Telegraaf».

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