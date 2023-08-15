«Астон Вилла» договорилась с «Галатасараем» о трансфере Дзаньоло

Дата публикации: 15-08-2023

«Астон Вилла» достигла с «Галатасараем» устного соглашения о переходе полузащитника Николо Дзаньоло на правах аренды с правом выкупа. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.



Медосмотр запланирован на среду. Сделка между клубами подразумевает аренду с опцией выкупа за 27 000 000 евро. Личные условия с 24-летним футболистом уже согласованы.



Дзаньоло уже в 19 лет закрепился в составе «Ромы», вскоре дебютировал и в сборной Италии. Однако его карьере повредили две серьезные травмы, из-за которых хавбек пропустил в сумме почти полтора года, в том числе триумфальный для «скуадра адзурры» чемпионат Европы.



В феврале 2023 года Николо стал игроком «Галатасарая», с которым вскоре выиграл чемпионат Турции, сыграв в Суперлиге 10 матчей и забив 5 голов. В новом сезоне он успел отыграть против «Жальгириса» (2:2) в квалификации Лиги чемпионов.