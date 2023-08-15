«Монако» объявил о трансфере Закарии из «Ювентуса»

Дата публикации: 15-08-2023

«Монако» объявил о подписании хавбека Дениса Закарии из «Ювентуса». Со швейцарским футболистом заключен пятилетний контракт.



По данным «Transfermarkt», сумма сделки – 20 000 000 евро.



Закария является воспитанником «Серветта». С лета 2017-го выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха. В январе 2022 года Денис перешел в «Юве», однако в основу туринского клуба пробиться не сумел.



Минувший сезон 26-летний полузащитник провел в аренде в лондонском «Челси». На его счету 11 поединков и 1 гол в составе «синих».



В составе сборной Швейцарии Денис Закария играл на двух чемпионатах Европы и двух ЧМ.