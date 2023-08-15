Матич стал игроком «Ренна»

Дата публикации: 15-08-2023

Французский «Ренн» объявил о подписании сербского полузащитника Неманьи Матича, который прошлый сезон провел в составе «Ромы».



Соглашение с 35-летним игроком заключено сроком на два года. По неофициальным сведениям, сумма компенсации составила около 2 млн евро.



Матич 13 лет выступал в английской Премьер-лиге за «Челси» и Манчестер Юнайтед. В 2022 году он перешел в «Рому», где его, уже третий раз в карьере, тренировал Жозе Моуринью. Сербский опорник сыграл за римлян 50 матчей во всех турнирах, забил два гола, отдал три ассиста.



«Рома» в сезоне 2022/23 финишировала на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Также команда Моуринью дошла до финала Лиги Европы, где проиграла «Севилье».



«Ренн» в минувшем чемпионате Франции занял 4-е место, квалифицировавшись в групповой этап ЛЕ. В новом сезоне «красно-чёрные» стартовали с разгромной победы над «Мецем» (5:1).