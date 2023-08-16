«Наполи» сделал новое предложение по трансферу Вейги

Дата публикации: 16-08-2023

«Наполи» проявляет предметный интерес к Габриэлю Вейге. Неаполитанцы направили «Сельте», владеющей правами на полузащитника, улучшенное предложение. Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.



Журналист отметил, что Вейга стал ближе к переходу в «Наполи». В «Сельте» рассчитывают завершить переговоры по сделке до начала следующего тура в Ла Лиге. Обсуждение условий трансфера продолжается, но стороны уверены, что переход состоится.



В сезоне 2022/2023 Вейга появлялся на поле в футболке «Сельты» в 39 встречах, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Его соглашение с испанским клубом истекает в 2026 году.



Согласно оценке «Transfermarkt», стоимость Вейги равняется 30 000 000 евро.