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«Галатасарай» предложил Рамосу 2-летний контракт с зарплатой 5,5 млн евро в год

Дата публикации: 16-08-2023

«Fanatik» опубликовал детали соглашения, предложенного Серхио Рамосу «Галатасараем».

Стамбульский клуб надеется подписать с испанцем контракт на 2 года. Если защитник согласится, то его зарплата составит 5,5 млн евро за сезон. Рамос рассматривает предложение. Он уже общался со своими друзьями из Стамбула, чтобы получить больше информации о «Галатасарае».

На центрбека также претендовал «Аль-Ахли», но позднее в саудовском клубе отказались от данного трансфера.

Прошлый сезон Рамос провел в «ПСЖ», сыграв за парижан в 45 встречах. На счету футболиста 4 гола и 1 результативная передача. Соглашение 37-летнего испанца с французской командой истекло в июне, после чего он стал свободным агентом.

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