Де Брейне пропустит несколько месяцев из-за травмы

Дата публикации: 16-08-2023

Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении, полученном Кевином Де Брейне. Наставник «Ман Сити» отметил, что бельгиец не сможет помочь команде в течение нескольких месяцев.



«Это весьма серьезное повреждение, нам предстоит решить вопрос о хирургическом вмешательстве. Он оказался вне игры на несколько месяцев», - публикует заявление Гвардиолы аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети «Twitter».



Де Брейне травмировался в гостевой игре 1-го тура АПЛ с «Бернли». Как пишет «Sky Sports», на его восстановление может уйти до 4 месяцев.



Трудовые отношения бельгийца с «Сити» рассчитаны до середины 2025 года. В прошлом сезоне на счету 32-летнего полузащитника 49 встреч за «горожан» (10 забитых мячей, 31 результативный пас).