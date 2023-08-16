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Де Брейне пропустит несколько месяцев из-за травмы

Дата публикации: 16-08-2023

Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении, полученном Кевином Де Брейне. Наставник «Ман Сити» отметил, что бельгиец не сможет помочь команде в течение нескольких месяцев.

«Это весьма серьезное повреждение, нам предстоит решить вопрос о хирургическом вмешательстве. Он оказался вне игры на несколько месяцев», - публикует заявление Гвардиолы аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети «Twitter».

Де Брейне травмировался в гостевой игре 1-го тура АПЛ с «Бернли». Как пишет «Sky Sports», на его восстановление может уйти до 4 месяцев.

Трудовые отношения бельгийца с «Сити» рассчитаны до середины 2025 года. В прошлом сезоне на счету 32-летнего полузащитника 49 встреч за «горожан» (10 забитых мячей, 31 результативный пас).

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