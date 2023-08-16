Официально: Неймар перешел в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 16-08-2023

«Аль-Хиляль» объявил о подписании контракта с Неймаром. Бразилец поставил подпись под контрактом, рассчитанным на два сезона с опцией продления ещё на год.



«ПСЖ» получил за нападающего € 90 000 000. С учетом последующих бонусных отчислений сумма может вырасти до 120 млн. Сам Неймар будет зарабатывать в Саудовской Аравии 160 миллионов евро в год.



Напомним, Неймар защищал цвета французского гранда на протяжении шести лет. За это время он принял участие в 173 встречах, в которых стал автором 118 голов и 77 ассистов.



Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец категорически не хочет выступать в Саудовской Аравии. Главной целью форварда была «Барселона», но чемпион Испании не мог себе позволить этот трансфер. Неймара предлагали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Баварии» и «Реалу», но все они по разным причинам отказались от покупки игрока.