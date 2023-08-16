СМИ: «Ман Сити» принял предложение «Аль-Насра» по Ляпорту

Дата публикации: 16-08-2023

«Манчестер Сити» согласился на предложение «Аль-Насра» о трансфере центрбека Эмерика Ляпорта. Потенциальная сумма сделки не называется. Такой информацией поделилось издание «The Athletic».



В прошлом году 29-летний футболист сборной Испании (22 поединка) сражался за минуты на поле в составе «горожан», сыграв лишь 12 матчей в АПЛ.



Летом «МС» оформил трансфер Йошко Гвардиола, перешедшего из «РБ Лейпциг» за 90 000 000 евро. Укрепив центр защиты клуб решил расстаться с Ляпортом.



Напомним, что «Аль-Наср» уже подписал контракты с Садио Мане, Марсело Брозовичем, Секо Фофаной и Алексом Теллесом, также за клуб выступает звездный португалец Криштиану Роналду.