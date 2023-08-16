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Кейлор Навас вошел в сферу интересов «Аль-Хиляля»

Дата публикации: 16-08-2023

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас вошел в сферу интересов «Аль-Хиляля», о чем передает «Le Parisien».

Парижане не рассчитывают на костариканца и готовы его отпустить в Саудовскую Аравию. Основным вратарем «красно-синих» останется итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Навас выступает за «ПСЖ» с 2019 года. Во французский клуб опытный вратарь перешел из «Реала» за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Навас сыграл за команду только один матч в Кубке Франции. Вторую часть минувшей кампании Кейлор провел в аренде в «Ноттингем Форест», где пропустил 32 гола в 17 встречах.

Контракт 36-летнего костариканца с «Пари Сен-Жермен» истекает в 2024 году.

Этим летом ряды «Аль-Хиляля» пополнили такие игроки как Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Малком и Неймар.

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