Дата публикации: 16-08-2023

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас вошел в сферу интересов «Аль-Хиляля», о чем передает «Le Parisien».



Парижане не рассчитывают на костариканца и готовы его отпустить в Саудовскую Аравию. Основным вратарем «красно-синих» останется итальянец Джанлуиджи Доннарумма.



Навас выступает за «ПСЖ» с 2019 года. Во французский клуб опытный вратарь перешел из «Реала» за 15 миллионов евро.



В прошлом сезоне Навас сыграл за команду только один матч в Кубке Франции. Вторую часть минувшей кампании Кейлор провел в аренде в «Ноттингем Форест», где пропустил 32 гола в 17 встречах.



Контракт 36-летнего костариканца с «Пари Сен-Жермен» истекает в 2024 году.



Этим летом ряды «Аль-Хиляля» пополнили такие игроки как Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Малком и Неймар.