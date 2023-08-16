«Челси» оформил трансфер 18-летнего бразильского нападающего

Дата публикации: 16-08-2023

«Челси» подписал центрфорварда «Сантоса» Дейвида Вашингтона. Об этом утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



По словам журналиста, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Еще четыре миллиона «Сантос» получит в качестве бонусных выплат. Длительность соглашения игрока с «синими» не разглашается.



Вашингтон – воспитанник «Сантоса». В нынешнем году он перешел в основную команду, где успел сыграть за «рыб» 9 матчей в Серии А, забив два гола.



Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий после подписания контракта с «Челси» может отправиться в аренду в «Страсбур».



«Челси» сыграл вничью в стартовом туре АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). В следующем матче команда Маурисио Почеттино встретится с «Вест Хэмом» 20 августа.