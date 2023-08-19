Канте и Бензема пытаются убедить Варана перейти в «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 19-08-2023

Саудовский «Аль-Иттихад», этим летом совершивший уже несколько громких трансферов из Европы, пытается привлечь в свои ряды защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Об этом информирует «Get French Football News».



Сообщается, что соотечественники Карим Бензема и Нголо Канте, ранее перешедшие в этот клуб, пытаются убедить 30-летнего француза присоединиться к ним.



Впрочем, Варан пока что не намерен переезжать в Саудовскую Аравию. Он хочет задержаться в Европе еще как минимум на сезон.



Напомним, ранее «Аль-Иттихад» заключил контракты с двумя звездными французами – полузащитником Нголо Канте и форвардом, обладателем «Золотого мяча» Каримом Бензема. Кроме того, клуб подписал хавбека «Ливерпуля» Фабиньо. Еще одному игроку «красных», вингеру Мохамеду Салаху, «Аль-Иттихад» предложил двухлетний контракт на 180 000 000 евро.



Варан начал сезон в основе «МЮ» и забил единственный гол своего клуба в ворота «Вулверхэмптона» в 1-м туре АПЛ. Всего за «красных дьяволов» центрбек сыграл 64 матча, забил дважды, отдал одну голевую передачу. В феврале он объявил об уходе из сборной Франции, с которой стал чемпионом мира в 2018 году и вице-чемпионом в 2022-м, а также победителем Лиги наций-2021.