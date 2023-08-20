Журналист Скира: Митрович переходит в «Аль-Хиляль» за 55 млн евро

Дата публикации: 20-08-2023

Карьера Александара Митровича продолжится в Саудовской Аравии. Форвард «Фулхэма» станет игроком «Аль-Хиляля». Сумма сделки оценивается в 55 млн евро. Информацией поделился Николо Скира.



Инсайдер добавил, что зарплата Митровича в «Аль-Хиляле» составит 25 млн евро за сезон.



Нападающий обучался футболу в структуре «Партизана», за который выступал до 2013 года.



В «Фулхэм» серб перебрался в 2018 году из «Ньюкасла» за 24,7 млн евро. В минувшем сезоне Митрович принял участие в 24 встречах АПЛ, в которых отметился 15 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



С «Фулхэмом» он связан контрактом до лета 2026 года. Рыночный ценник на 28-летнего игрока составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).