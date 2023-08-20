Отавио в скором времени перейдет в «Аль-Наср» за 60 млн евро

Дата публикации: 20-08-2023

Николо Скира сообщил в соцсети, что в «Аль-Наср» пополнится Отавио, права на которого принадлежат «Порту». В составе саудовской команды уже выступают Мане и Роналду.



Инсайдер рассказал, что переговоры по трансферу португальца близки к завершению. За Отавио «Аль-Наср» заплатит «Порту» 60 000 000 евро. С самим хавбеком клуб заключит соглашение на три года с зарплатой € 15 млн за сезон.



Ранее сообщалось, что Роналду пытался склонить Отавио к переходу в «Аль-Наср».



В сезоне-22/23 в активе 28-летнего полузащитника 44 игры за «Порту» во всех соревнованиях с 7 забитыми мячами и 12 голевыми пасами.



Контракт Отавио с «драконами» истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает португальца в 35 млн евро.