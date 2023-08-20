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Коутиньо может перейти в клуб из Катара, а «Барселона» получит половину от суммы сделки

Дата публикации: 20-08-2023

Ресурс «Sport» информирует, что Филиппе Коутиньо может переехать в Катар.

Права на бразильца принадлежат «Астон Вилле», за которую он выступает с июля 2022 года. Источник утверждает, что клубы из Катара проявляют интерес к вингеру. Сделка может состояться в заключительные дни текущего трансферного окна. Среди претендентов на Коутиньо также значатся и саудовские команды, но вероятность его переезда в Катар выше.

Если трансфер состоится, то 50% от суммы компенсации за 31-летнего бразильца получит «Барселона».

В сезоне 2022/2023 Филиппе выходил на поле в футболке «Астон Виллы» в 22 встречах (1 забитый мяч).

Рыночная стоимость Коутиньо равняется 10 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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