Спаллетти и федерация футбола Италии готовы к суду с «Наполи»

Дата публикации: 20-08-2023

По данным «Sky Sport», в Итальянской федерации футбола («FIGC») не волнуются относительно ситуации с контрактными обязательствами Лучано Спаллетти перед «Наполи». Не беспокоится на этот счет и сам специалист, ранее возглавивший итальянскую сборную.



В июне экс-наставник неаполитанцев решил досрочно прекратить сотрудничество с клубом, теперь в случае возобновления тренерской деятельности в текущем сезоне ему придется заплатить неустойку в 3 млн евро.



Сообщается, что с федерацией футбола Спаллетти заключил договор, не предусматривающий выплату «Наполи» 3 млн евро. Из-за этого «адзурри» через суд могут потребовать вернуть данную сумму. Однако «FIGC» и специалист уже общались с юристами по данному вопросу и готовы к подобному повороту событий.