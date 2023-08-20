«Боруссия» интересуется Палмером из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 20-08-2023

В «Sport1» появилась информация, что «Боруссии» (Дортмунд) интересен Коул Палмер из «Ман Сити».



В немецком клубе давно ведут защитника «горожан». Однако дортмундцев не устраивает сумма компенсацию, которую рассчитывает получить за Палмера «Сити». Англичане оценивают своего игрока в 35 млн евро.



Текущим летом «Боруссия» уже израсходовала на новичков свыше 50 000 000 евро, потому еще одну большую покупку клуб не потянет. При этом трансфер Палмера все же может состояться при условии, что «шмели» получат дополнительные средства с продажи Торгана Азара и Тома Менье.



В сезоне 2023/2024 Коул провел за команду Хосепа Гвардиолы 3 встречи (1 гол, 1 ассист). С «горожанами» его связывают трудовые отношения до июня 2026 года.