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«Динамо» заплатит ЦСКА за Карраскаля 7 млн евро

Дата публикации: 20-08-2023

В «Telegram» Ивана Карпова появились подробности возможного перехода Хорхе Карраскаля в «Динамо».

Инсайдер рассказал, что за колумбийца ЦСКА, владеющий его контрактом, получит порядка 7 млн евро. Хавбеку понравилось в Москве, поэтому он решил не уезжать отсюда, хотя у него были предложения от других команд. Помимо этого, активной позиции по трансферу придерживалось и «Динамо», «бело-голубым» удалось опередить других конкурентов в споре за 25-летнего футболиста.

Ранее на страницах Championat.com появилась информация, что сделка по Карраскалю близка к закрытию.

В сезоне 2023/2024 колумбиец еще не выходил на поле в официальных встречах за ЦСКА. Его соглашение с «армейцами» действует до середины 2026 года.

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