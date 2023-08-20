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«Барса» и тер Штеген продлят контракт до 2028 года

Дата публикации: 20-08-2023

«Барселона» продлит контракт с голкипером Марк-Андре тер Штегеном до 2028 года. Об этом сообщает «Marca».

По сведениям источника, представители «блаугранас» вели переговоры с 31-летним футболистом в течение нескольких недель. В клубе положительно отнеслись к жесту немца, который отказался от части зарплаты за предыдущие сезоны, чтобы «Барселона» сумела войти в рамки финансового фэйр-плей.

Тер Штеген выступает за каталонцев с 2014 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом истекает в 2025 году.

Эксперты «Transfermarkt» оценивает кипера в 35 000 000 евро.

«Барселона стартовала в Ла Лиге с ничьей в игре с «Хетафе» (0:0). В следующем туре команда Хави 20 августа примет «Кадис».

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