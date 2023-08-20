Турецкий гранд объявил о переходе вингера «Челси»

Дата публикации: 20-08-2023

Марокканский вингер «Челси» Хаким Зиеш перешел в «Галатасарай». Об этом сообщается на официальных ресурсах стамбульского клуба.



Футболист присоединился к команде на правах годовой аренды. За нее «аристократы» не получат ничего. Также в договор включена опция о возможности оформления полноценного перехода игрока на бесплатной основе.



«Галатасарай» возьмет на себя обязательство по зарплате Зиеша. Клуб подробно расписал, сколько будет получать марокканец в Стамбуле. За текущий сезон он заработает 3,5 млн евро. Если дальше Зиеш станет полноценным футболистом турецкой команды, то будет зарабатывать 2,85 млн евро в год.



Зиеш присоединился к «Челси» в июле 2020-го. За трансфер вингера «синие» заплатили «Аяксу» 40 миллионов евро. С того момента марокканец провел за лондонцев 107 матчей, отличившись 27 результативными действиями (14 голов + 13 ассистов).