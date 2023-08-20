Романо: «МЮ» продолжает поиски центрального полузащитника

Дата публикации: 20-08-2023

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над усилением зоны центрального полузащитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо.



Инсайдер отмечает, что на этой неделе «манкунианцы» обращались в «Баварию» по поводу перехода Райана Гравенберха. Также англичане параллельно работают над потенциальным трансфером Софьяна Амрабата из «Фиорентины».



Кроме этого, «красные дьяволы» хотят избавиться от ряда своих игроков. Клуб пытается продать Донни ван де Бека. Также «МЮ» не против ухода Гарри Магуайра. В качестве замены 30-летнему англичанину тен Хаг планирует пригласить центрального защитника «Штутгарта» и сборной Греции Константиноса Мавропаноса.



Во время текущего трансферного окна команда с «Олд Траффорд» оформила четыре перехода, за которые заплатила 191,7 млн евро.