«Реал Сосьедад» выкупил у «Динамо» Захаряна

Дата публикации: 20-08-2023

«Реал Сосьедад» все-таки сумел закрыть сделку по переходу атакующего хавбека «Динамо» (Москва) Арсену Захаряну.



Как утверждают СМИ, сумма трансфера составила 13 000 000 евро. Сам игрок подписал с басками шестилетний контракт (до 30 июня 2029 года).



20-летний Захарян последние годы считался одним из главных талантов РПЛ, где забил 15 голов и отдал 23 ассиста в 72 матчах. Также он заигран за сборную России. В «Реале Сосьедад» рассчитывают, что Арсен заменит Давида Сильву, завершившего карьеру из-за травмы.



Свои первые шаги в футболе Захарян делал в системе «Крыльев Советов» (2008-2016). В 14 летнем возрасте побывал на просмотре в «Зените», где от него отказались. После возвращения в Самару перебрался в «Академию им. Коноплева» (2016). Весной 2017-го Арсена пригласили в московское «Динамо».



Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 15 млн евро.