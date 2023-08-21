«Валенсия» приобрела Каноса из «Брентфорда»

Дата публикации: 21-08-2023

«Валенсия» договорилась с «Брентфордом» по трансферу Серхи Каноса. Информацию опубликовала пресс-служба испанской команды.



С «Валенсией» Канос заключил соглашение сроком на 4 года. Официальное представление вингера состоится 21-го августа на арене клуба.



Переход 26-летнего игрока обошелся «летучим мышам» всего в 0,25 млн евро, тогда как «Transfermarkt» оценивает испанца в 9 000 000 евро.



Канос обучался футболу в структуре «Барселоны». В 2013-2016 годах он выступал за молодежные команды «Ливерпуля», после чего перебрался в «Норвич». «Брентфорд» выкупил права на вингера в 2017 году.



В завершившемся сезоне на счету Каноса всего 5 игр в АПЛ и 1 встреча Кубке Англии, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.