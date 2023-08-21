«Айнтрахт» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Коло Муани

Дата публикации: 21-08-2023

Фабрис Хокинс, работающий на «RMC Sport», сообщил, что «Пари Сен-Жермен» получил отказ на предложение о продаже Рандаля Коло-Муани.



«Айнтрахт» не устроила сумма в 60 млн евро, дополненная бонусными выплатами. Парижане не намерены отказываться от трансфера форварда и готовят улучшенное предложение. При этом с самим Коло-Муани детали личного контракта сроком на 5 лет уже согласованы.



Ранее СМИ писали, что за своего подопечного немецкий клуб хочет получить 100 000 000 евро, не считая бонусных выплат.



В сезоне 2022/2023 в активе Коло-Муани 46 встреч в футболке «Айнтрахта» (23 забитых мяча, 17 ассистов).



Соглашение француза с «орлами» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает Рандаля в 80 млн евро.